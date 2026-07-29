Plaza Huincul participó de la edición 2026 de la Ruta de la Paz

Contó con la participación del director de Culto, José Carrizo

Plaza Huincul formó parte de la edición 2026 de la Ruta de la Paz, un encuentro que reunió a representantes de distintas ciudades argentinas para promover iniciativas vinculadas a la convivencia, el diálogo y la construcción de comunidades más inclusivas.

La actividad se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación del director de Culto de la Municipalidad de Plaza Huincul, José Carrizo, quien representó a la ciudad durante la jornada.

En el marco del encuentro, los participantes compartieron experiencias y acciones impulsadas en sus localidades con el objetivo de fortalecer la cultura de la paz, el respeto mutuo y el trabajo articulado entre instituciones y la comunidad.