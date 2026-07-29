La Policía abrió el registro de aspirantes para director Ejecutivo de empresas de seguridad privada

La convocatoria está dirigida a personas que reúnan las condiciones exigidas por la normativa vigente

La División Agencia de Vigilancia e Investigaciones Privadas de la Policía del Neuquén informó que se encuentra conformando un registro de aspirantes para quienes deseen desempeñarse como Director Ejecutivo de Empresas de Seguridad Privada, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Provincial N.º 2772.

La convocatoria está dirigida a personas que reúnan las condiciones exigidas por la normativa vigente, con el objetivo de conformar una base actualizada de postulantes para futuras gestiones y trámites vinculados a la actividad de la seguridad privada en la provincia.

Entre los principales requisitos se encuentran ser ciudadano argentino mayor de edad, fijar domicilio y residencia en la provincia del Neuquén, acreditar idoneidad profesional para el cargo y demostrar la condición de exintegrante de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o policías provinciales y/o nacional, retirado con un grado no inferior al de Oficial Jefe, mediante la documentación correspondiente.

Además, los interesados deberán presentar certificado de aptitud médica, certificado de antecedentes, currículum vitae y copia de la norma legal que dispuso el retiro o cese de actividades.

Desde la División señalaron que quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en incorporarse al registro pueden comunicarse para recibir asesoramiento e iniciar el proceso de inscripción.

Consultas: 299 577-3135