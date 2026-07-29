Plaza Huincul invita a disfrutar de la muestra de talleres Culturales con entrada libre

En la dirección de Cultura

Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul realizará este miércoles 29 de julio, desde las 18:00 horas, una nueva edición de la Muestra de Talleres Culturales, una propuesta abierta a toda la comunidad para compartir el trabajo que desarrollan alumnos y profesores a lo largo del año.

La actividad tendrá lugar en la dirección de Cultura, ubicada en la intersección de Azucena Maizani y Juan Marín, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones y exposiciones de las distintas disciplinas que forman parte de los talleres culturales municipales. Entre ellas se destacan folclore, danzas árabes, guitarra, teclado, canto, dibujo, pintura, escultura y ensamble vocal, además de otras propuestas artísticas.