Plaza Huincul invita a disfrutar de la muestra de talleres Culturales con entrada libre

Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul realizará este miércoles 29 de julio, desde las 18:00 horas, una nueva edición de la Muestra de Talleres Culturales, una propuesta abierta a toda la comunidad para compartir el trabajo que desarrollan alumnos y profesores a lo largo del año.
La actividad tendrá lugar en la dirección de Cultura, ubicada en la intersección de Azucena Maizani y Juan Marín, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones y exposiciones de las distintas disciplinas que forman parte de los talleres culturales municipales. Entre ellas se destacan folclore, danzas árabes, guitarra, teclado, canto, dibujo, pintura, escultura y ensamble vocal, además de otras propuestas artísticas.