Huincul: impulsan una campaña para confeccionar mantas con donaciones de lana

En el barrio Otaño

La profesora del taller de Tejido, Ivonne Urra, junto a sus alumnas, lanzó una campaña solidaria para recolectar ovillos y restos de lana con el objetivo de tejer cuadrados que luego serán unidos para confeccionar mantas destinadas a personas que las necesiten. Quienes deseen colaborar pueden donar lanas de cualquier color y grosor.

Para realizar consultas o coordinar las donaciones, pueden comunicarse por WhatsApp al 299 512-6205 o acercarse a la sede del barrio Otaño de Plaza Huincul, los martes y jueves, de 9 a 11 horas.