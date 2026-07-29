El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul brinda asistencia sanitaria a camioneros varados

Debido a las condiciones climáticas y las demoras registradas en los pasos fronterizos.

El hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul lleva adelante un operativo de asistencia sanitaria destinado a los camioneros que permanecen varados debido a las condiciones climáticas y las demoras registradas en los pasos fronterizos.

El trabajo es realizado por el equipo de Agentes Sanitarios en coordinación con el Área Programa, mediante postas sanitarias donde se efectúan controles de salud, seguimiento de personas con enfermedades crónicas y verificación de la disponibilidad de la medicación necesaria.

Desde el centro de salud informaron que el operativo se desarrolla de manera articulada con la Guardia del hospital y forma parte de las acciones coordinadas junto al Comité de Emergencias, con el objetivo de garantizar la atención y el cuidado de quienes deben permanecer varios días a la espera de poder continuar su viaje.