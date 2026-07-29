Ulises Geronimo será cuarto árbitro en un partido de la primera división del fútbol Argentino 

El joven árbitro de Lifune estará presente en el partido entre Aldosivi y Gimnasia y Esgrima de La Plata por el campeonato de primera división.
Ulises será el cuarto árbitro en un partido de primera división por primera vez en su carrera. Desde Lifune, hicieron pública la noticia dejando el siguiente mensaje “Desde la Liga de Fútbol del Neuquén felicitamos a Ulises Gerónimo, árbitro de nuestra Liga, por dar un enorme paso en su carrera profesional y debutar en la máxima categoría del fútbol argentino. “.