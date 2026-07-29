Lanzan capacitación gratuita para emprendedores, en Cutral Co

La jornada se realizará el sábado 15 de agosto

Cutral Co, a través de la secretaría de la Mujer y la Diversidad, junto a la empresa COSMART, invita a emprendedores, comerciantes y personas interesadas en fortalecer sus proyectos a participar de una capacitación gratuita orientada al desarrollo de negocios.

La jornada se realizará el sábado 15 de agosto, de 9:30 a 12:30, en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria, ubicada en la intersección de Roca y C.H. Rodríguez.

La capacitación estará a cargo de Vaneh Fernández, fundadora y CEO de COSMART, quien compartirá conocimientos y estrategias destinadas a mejorar el desempeño comercial de emprendimientos y pequeños negocios.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a los fundamentos del marketing, el análisis de precio, producto, plaza y promoción, la oferta y demanda, la construcción de una propuesta de valor, la propuesta única de venta y técnicas de oratoria y comunicación persuasiva para optimizar las ventas.

La participación es gratuita e incluye certificación. Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con la secretaría de la Mujer y la Oficina de Emprendedores al 299 522-3854.