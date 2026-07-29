Cutral Co: sigue la larga fila de camiones varados, a la espera de pasar a Chile

A las 10:30 de este miércoles se habilitó el paso Pino Hachado, pero la cantidad de vehículos se renueva.

La enorme fila de camiones varados y a la espera de poder avanzar rumbo al paso internacional Pino Hachado llegaba esta mañana hasta las inmediaciones de la estatua de Messi. Están a lo largo de toda la avenida Savio en doble fila.

Otro grupo de camioneros están estacionados a la vera de la Ruta 22, a la altura del Skate Park.

La apertura de los pasos fronterizos, en este caso Pino Hachado, permite que comiencen de manera lenta avanzar hacia el oeste, la fila se renueva con nuevos transportistas que arriban al lugar.

El parte de este miércoles, a las 10, anunció la habilitación a partir de las 10:30.

Cuando los transportistas se encuentran en la Ruta 22, a la altura del semáforo que permite el ingreso al barrio parque industrial, un móvil policial los detiene y les informa sobre el lugar donde ubicarse hasta tanto circulen aquellos que están en el primer lugar de la fila.

Frente al parque de la Ciudad está el trailer de Protección Civil del municipio que les indica a los choferes que hay disponibilidad de sanitarios con duchas, agua caliente y el bufet, en el interior del parque.