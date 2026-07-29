Este es el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Se indica inestabilidad hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 7° Centígrados y la mínima de 6° hacia la noche.

El viento se presentará del noreste a 15 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del este a 19 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y para la noche se indica inestabilidad.

Para el jueves, la temperatura máxima será de 13° Centígrados y 7° Centígrados la mínima.