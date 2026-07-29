Habrá jornada nueva vacunación gratuita en el barrio Universitario de Plaza Huincul

Este jueves 30

Mañana jueves 30 de julio, se llevará a cabo una jornada de vacunación en el centro comunitario del barrio Universitario, ubicado en Lago Quillen N.º 84, en la ciudad de Plaza Huincul.

La actividad se desarrollará en el horario de 11:00 a 13:00 y estará destinada a la aplicación de vacunas antigripales y a la actualización del calendario nacional de vacunación para adultos.

La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas por organismos provinciales, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la protección de la comunidad frente a enfermedades prevenibles.