Advierten por un juguete con riesgo químico que podría afectar la salud de niños y niñas

Conocidos como “Squeezy Dumplings” o “Dumpling Squish”

Protección al Consumidor de Neuquén realizará controles para detectar la venta de los juguetes conocidos como “Squeezy Dumplings” o “Dumpling Squish”, productos blandos antiestrés fabricados en China que podrían presentar un riesgo químico para la salud.

La advertencia surge tras detectarse niveles superiores a los permitidos de benceno, una sustancia considerada cancerígena, en la capa exterior del juguete. Algunas unidades también presentaban fallas de rotulado, como falta de datos del importador y advertencias de seguridad.

Desde el organismo recomendaron a las familias no comprar ni utilizar estos productos hasta confirmar que cumplen con las normas de seguridad vigentes.