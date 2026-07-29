Dos jóvenes fueron trasladados en ambulancia tras chocar contra un árbol en Plaza Huincul

En avenida Keidel

Dos jóvenes fueron trasladados en ambulancia al hospital luego de protagonizar un fuerte siniestro vial este miércoles sobre la avenida Keidel al 1200, en Plaza Huincul.

El hecho ocurrió cuando un Honda Civic circulaba en sentido Cutral Co–Plaza Huincul. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol ubicado en el boulevar de la avenida.

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados en ambulancia al centro de salud para recibir atención médica.

Según relataron testigos que se encontraban en el lugar, momentos antes del choque los ocupantes del Honda Civic venían intercambiando palabras con los pasajeros de una Renault Duster de color gris. Siempre de acuerdo con esos testimonios, la camioneta se detuvo tras el siniestro, aunque minutos después sus ocupantes se retiraron del lugar.

Personal policial y de salud trabajó en la escena realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió algún otro vehículo involucrado