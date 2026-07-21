Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con descenso de las marcas térmicas máximas.
La temperatura máxima esperada es de 4° Centígrados y la mínima de 4° hacia la noche cuando también se espera la presencia de nevadas débiles.
El viento se presentará del noreste una leve brisa a 21 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 21 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros.
Para el miércoles, la temperatura máxima será de 8° y la mínima de 4° Centígrados.