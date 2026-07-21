Vuelve a funcionar el 100 para llamar a los bomberos

En caso de requerir asistencia llamar al 101 o a 103, de Defensa Civil

Desde la tarde del lunes, el número de teléfono de Bomberos Voluntarios no estaba funcionando. Se trata de la línea fija 4961413 que está conectada al servicio gratuito 100.

Por ello, en caso de requerir asistencia, se habia solicitado que se comuniquen con el 101, que es el Comando de la policía provincial o al 103, que es Defensa Civil.

Desde el cuartel informaron que la línea telefónica está fuera de servicio por “razones ajenas a la institución” pero que ahora volvió a funcionar con normalidad.