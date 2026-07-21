Amplían la oferta de médicos especialistas para afiliados de Ospepri en Cutral Co

Los Consultorios Médicos Neuquén están ubicados en Roque Saenz Peña 670 de Cutral Co

Desde el Sindicatos de Petroleros se difundió que se suma un consultorio médico a la atención de afiliados a la obra social de los trabajadores.

A través de sus redes sociales, se indicó la apertura de la sede Cutral Co de los Consultorios Médicos Neuquén. Está ubicado en calle Saenz Peña 670 y ofrece las siguientes especialidades.

Clínica Médica

Oftalmología

Cirugía General

Traumatología

Tocoginecología

Terapia Intensiva

Kinesiología



Los CMN Consultorios Médicos Neuquén tienen habilitado el siguiente número de consulta. 0299 496-1087