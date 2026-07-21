Amplían la oferta de médicos especialistas para afiliados de Ospepri en Cutral Co

Desde el Sindicatos de Petroleros se difundió que se suma un consultorio médico a la atención de afiliados a la obra social de los trabajadores.
A través de sus redes sociales, se indicó la apertura de la sede Cutral Co de los Consultorios Médicos Neuquén. Está ubicado en calle Saenz Peña 670 y ofrece las siguientes especialidades.
- Clínica Médica
- Oftalmología
- Cirugía General
- Traumatología
- Tocoginecología
- Terapia Intensiva
- Kinesiología
Los CMN Consultorios Médicos Neuquén tienen habilitado el siguiente número de consulta. 0299 496-1087