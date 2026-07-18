Un narcotraficante de Cutral Co fue declarado en rebeldía porque tiene que cumplir la condena, pero no aparece

Se trata de un hombre que dijo tener dos domicilios en Filli Dei y en la calle General Paz. Sin embargo, lo fueron a buscar y no lo encontraron.

La declaración de rebeldía fue emitida para Daniel Alberto Vaughan, de 64 años, quien fue declarado responsable en una causa de venta de estupefacientes que se inició años atrás.

Se trata de uno de los integrantes de una banda que resultó culpable durante los primeros meses de 2024, en un juicio oral que se tramitó en el ámbito de la justicia federal.

En ese hecho se secuestraron más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre los detenidos y acusados figuró Vaughan, que al igual que el resto de los imputados estuvo en libertad mientras se avanzaba en la causa. Sin embargo, debía cumplir con determinadas pautas de conducta, entre ellos, fijar el domicilio y el número de teléfono.

Una vez que la causa estuvo firme, el Tribunal Oral Federal notificó a los acusados para cumplir las condenas. Sin embargo, quien no lo hizo fue el hombre de Cutral Co, que desde mediados de junio es buscado, según informó un diario capitalino.

Esta semana se confirmó su situación irregular por otra causa y desde el TOF de Neuquén comenzaron con los trámites para su ubicación. .En los dos domicilios que informó Vaughan, uno en el barrio Filli Dei Sur y el otro en la calle General Paz, no fue encontrado. Hasta los dos lugares concurrieron los uniformados de la división Antinarcóticos de Cutral Co y no lo ubicaron.

A partir de esta situación, fue dictada su rebeldía y tanto las fuerzas de la policía provincial como las federales están abocadas a su búsqueda. Al mismo tiempo se notificó de su situación a la dirección Nacional de Migraciones.