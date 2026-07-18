Atención: hay cambios en la habilitación de las calles en el barrio Cooperativa

La calle Di Paolo, entre La Pampa y Principal Sáez está cortada.

Desde el municipio de Cutral Co se informó a la comunidad que se actualizó el diagrama de los cortes de calles correspondientes a la obra del Plan de Desagües Pluviales, vigente a partir de este 18 de julio.

Así se indicó desde la secretaría de Obras Públicas. Se informó que, respecto de la actualización emitida el día de ayer viernes 17, se dispuso el corte del tránsito vehicular sobre calle Di Paolo, entre La Pampa y Principal Sáez, debido a las inclemencias climáticas registradas.

Se recuerda que las habilitaciones son provisorias y podrán modificarse en caso de registrarse condiciones climáticas adversas o cuando resulte necesario para garantizar la seguridad de los vecinos, de los usuarios de la vía pública y del personal que trabaja en la obra.

En el plano se identifica la siguiente información:

🔴 Rojo: cortes de calles actualmente vigentes.

⚪ Gris: sectores donde se están desarrollando los trabajos.

🟢 Verde: calles habilitadas provisoriamente para la circulación vehicular hasta el inicio de las tareas de pavimentación.

Se solicita a conductores y peatones transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal presente en el sector.