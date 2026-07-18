Secuestraron cocaína, marihuana y demoraron a una mujer en Cutral Co

Las diligencias fueron ordenadas por la fiscalía de Cutral Co.

Los efectivos de la división Antinarcóticos de la Comarca concretaron allanamientos en el barrio Nehuen Che y lograron el secuestro de clorhidrato de cocaína y marihuana. En la diligencia se demoró a una mujer y se incautaron un auto y otros elementos.

Las dos diligencias permitieron desbaratar el microtráfico de estupefacientes. Según se confirmó, ante el aviso de un posible punto de venta de sustancias ilegales, en el barrio Nehuen Che se empezó la investigación.

Una vez que contaron con la información necesaria, lograron la orden de la fiscalía a cargo de Gastón Liotard para avanzar con los allanamientos.

Los uniformados confirmaron que la vivienda en cuestión funcionaba como boca de expendio de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico.

Además, se vinculó una casa más a la investigación, como punto de acopio y ocultamiento. Una vez que el fiscal Liotard dio la orden para las diligencias se llevaron a cabo. La investigación demandó 12 días.

En interior de la casa principal investigada, había una mujer de 35 años de edad. Se incautó una gran cantidad de clorhidrato de cocaína (aproximadamente 350 dosis), fraccionadas y listas para la venta.

Se ubicó dinero en efectivo, y otros elementos más, de importancia para la causa investigativa, como por ejemplo, un automóvil de gama media, que también fue secuestrado.

Terminada la diligencia se procedió a la demora de la principal investigada, y fue trasladada a una unidad policial, donde se le realizaron los tramites de rigor como su correcta identificación y posteriormente se la notificó de la imputación penal y libertad supeditada a la causa.

En estas diligencias la división Antinarcóticos de Cutral Co contó con la colaboración de personal de Pehuén (Zapala); personal de la Dirección de Seguridad Interior de la Comarca, del Grupo Especial GEOP; el departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito Plaza Huincul.