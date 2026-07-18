¿Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul?

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada inestable.
La temperatura máxima esperada es de 11° Centígrados y la mínima de 4° hacia la noche.
El viento se presentará del sudeste a 15 kilómetros con ráfagas de 15 kilómetros en el día; para la noche, rotará al este a 10 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros.
El cielo estará inestable en el día y para la noche se mantendrá igual.
Para el domingo, la temperatura de 11° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero.