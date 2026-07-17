Neuquén: secuestraron cocaína, marihuana, armas y desbarataron dos puntos de venta

Fue en el barrio Villa María del bajo neuquino.

Después de dos allanamientos realizados en Neuquén, la Policía logró desbaratar dos lugares donde se presume se comercializaban estupefacientes. La modalidad es de narcomenudeo.

Las diligencias se concretaron este viernes y estuvieron a cargo del Departamento Antinarcóticos. Se informó que después de denuncias recibidas en la comisaría 41°, tomó intervención en la unidad fiscal de narcocriminalidad.

Después de un mes de tareas de inteligencia desarrolladas por la División Antinarcomenudeo, se logró identificar los lugares investigados. Así establecieron que ambos funcionaban como bocas de expendio de sustancias estupefacientes, ubicadas a escasas cuadras de distancia entre sí.

Los efectivos identificaron a los presuntos responsables de la venta ilegal y se constató un importante movimiento de compradores, principalmente durante el atardecer.

Además, se advirtió que los domicilios se encontraban próximos a un establecimiento educativo y a un espacio público de recreación, situación que reforzó la necesidad de intervenir para evitar la continuidad de esta actividad delictiva.

Una de las viviendas fue clausurada preventivamente y dos personas mayores de edad quedaron detenidas.

Ahí secuestraron más de 73 gramos de cocaína compactada, 18 dosis listas para su comercialización, 125 gramos de cannabis sativa, dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada como sustancia de corte, dinero en efectivo por $234.600, seis teléfonos celulares, elementos para fraccionamiento, 71 cartuchos de distintos calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera.