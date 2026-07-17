Plaza Huincul: Denunció a un hombre que la golpeó a trompadas por una camiseta argentina en la calle

Fue el miércoles cuando empezaban los festejos por el partido entre Argentina e Inglaterra.

Una vecina denunció haber sufrido una agresión física por parte de un hombre desconocido para ella en plena vía pública. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en la avenia San Martín frente a la biblioteca de Juan Benigar de Plaza Huincul.

La insólita y grave situación ocurrió cuando la mujer – que radicó la denuncia policial y comenzó las actuaciones judiciales a través de un abogado particular- iba por la mano que va hacia el oeste de la avenida en sentido a Cutral Co en su vehículo.

Se detuvo porque observó una camiseta de Argentina tirada en la calle. Detuvo la marcha, bajó, tomó la camiseta y volvió a la camioneta que guiaba, acompañada por su pareja, según relató al programa radial Otra Tarde.

No alcanzó a circular cuando un varón le abrió la puerta y la increpó para que le devolviera la camiseta. Ahí comenzó la discusión sobre de quién era la remera en cuestión. El hombre que la agredía dejó su auto estacionado en la otra mano de la avenida.

“Es un señor que nunca vi en mi vida, no lo conozco y que tuve la mala suerte de cruzarme en la vía pública y me pegó”, explicó la damnificada.

“Me empieza a decir que la camiseta es suya, que se la devuelva” y ella le respondió que la camiseta estaba tirada. Lejos de calmarse, la situación de violencia escaló y el varón intentó meterse adentro del auto, según agregó.

En otro tramo de sus dichos, la mujer contó que en un determinado momento recibió una piña en el ojo izquierdo por parte del hombre. “Uso lentes (de aumento), me rompió los lentes y quedo en shock. Cuando me saqué los lentes y lo miré me pegó otra trompada en el ojo derecho y yo le gritaba: no, no, no”. El hombre se metió a la camioneta y le sacó la camiseta.

Un ocasional vecino que advirtió la situación, intentó tomar al agresor para evitar que siguiera. “Lo primero que filmo fue el auto de él para saber la patente”, agregó. “Me pegó tal trompada (otra vez) en el mentón que me dio vuelt la cara y el cuerpo. Mi pareja reacciona para querer pegarle, también. Es todo lo que quedó registrado en el video. Todo fue muy violento. Era una persona que estaba fuera de sí”, aportó.

Después de la última trompada y cuando ya se había juntado gente, lograron finamente que se subiera al auto junto a las dos mujeres que lo acompañaban.

La mujer violentada radicó la denuncia en la comisaría 6°, acudió al hospital para recibir asistencia médica y para que le realizaron una radiografía. Al mismo tiempo, la muchacha explicó que también tiene un abogado que fue el encargado de plantear la denuncia judicial junto al video que registró. A la vez, desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul, recibió asistencia.