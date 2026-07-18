Bomberos voluntarios de Plaza Huincul festejarán 28 años de vida

La celebración será este domingo 19, a partir de las 10:30.

Este domingo 19 de julio, se celebrará un nuevo aniversario de la creación del cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul.

Para esta ocasión, la Central 17 hará la ceremonia a partir de las 10:30 en polideportivo de la Epet N° 10 (situada en avenida Schreiber y avenida Cutral Co).

Desde el cuartel se hizo la invitación a toda la comunidad para compartir un momento que permitirá recordar los inicios de la institución que creció a lo largo de estas casi tres décadas.

Se anunció que durante el acto está previsto la realización de reconocimiento para el personal y sorpresas, además de propuestas especiales para el público que se quiera sumar.

Desde el cuartel, se convocó a celebrar “juntos este nuevo aniversario, reafirmando el compromiso, la vocación de servicio y el vínculo que nos une con nuestra comunidad”.