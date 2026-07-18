Plaza Huincul: más de 350 personas tienen sus certificados de capacitación

Fueron talleres, cursos y capacitaciones.

Hoy, la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados a los participantes de los cursos, capacitaciones y talleres correspondientes al primer semestre del ciclo lectivo 2026.

De este modo, se reconoció el compromiso y la dedicación de quienes culminaron exitosamente sus trayectos formativos.

Durante el acto, el intendente Claudio Larraza destacó la importancia de continuar consolidando una política pública que amplíe las oportunidades de capacitación para los vecinos.

Afirmó que “creemos que la educación y la formación permanente son la base para generar más oportunidades. Por eso seguimos invirtiendo en propuestas que permitan adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y prepararse para los desafíos del mundo laboral, acercando cada vez más herramientas a nuestra comunidad”.

Finalmente, indicó que “las oportunidades no aparecen por casualidad; también se construyen. Y una de las mejores maneras de construirlas es a través de la capacitación y un Estado presente”