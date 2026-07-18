Cutral Co: el centro de salud del barrio Pampa pasó de atender 500 a casi 2 mil consultas

Empezó a funcionar con horario ampliado hace un año.

El centro de salud del barrio Pampa funciona desde hace un año como “nodo”, es decir con horario de atención ampliada de 8 a 20. Y pasó a recibir de 500 consultas a 1.900.

Los datos los confirmó el ministro de Salud, Martín Regueiro en su visita a Plaza Huincul en esta semana. La habilitación de los nodos buscó facilitar el acceso a la consulta médica y descomprimir el caudal de personas que acude a la guardia del hospital de Complejidad Media.

En Plaza Huincul, también está el barrio Otaño, con la misma modalidad.

“Particularmente acá tenemos el de Pampa se ve cómo aumenta la cantidad de demanda, de oferta que hay, la cantidad de gente que usa el sistema, y pasamos de 500 consultas a 1.900”, dijo el ministro. Eso significa casi cuadriplicar la cantidad de consultas. El ministro Regueiro especificó que aunque no sea suficiente, la estrategia da la pauta que sirve.

“Si la gente lo usa es que sirve. Y descomprime la guardia, hacemos que la gente vuelva a los centros de salud”, sostuvo. La extensión horaria permite que los usuarios pueden retirar medicación, hacen consultas cuando sale de trabajar, y acceden a la atención a demanda.

Finalmente, el ministro señaló que la idea es recuperar “la salita” del barrio. Es el espacio donde la gente se acerca al centro de salud, donde es parte del barrio, del día a día, donde los trabajadores de salud son nuestros vecinos”.

En estos nodos hay atención según los días, medicina general, odontología, ginecología, enfermería y vacunatorio.

El sistema de salud de Neuquén atiene más de 510 mil pacientes que llegan con y sin obra social.