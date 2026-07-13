Este es el pronóstico para el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto a lo largo de todo el día.
La temperatura máxima esperada será de 17° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 12 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, rotará al este a 20 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y a la noche. Para el martes, la temperatura máxima será de 11° Centígrados y la mínima de 5°.