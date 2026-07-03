Tristeza: Murió Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri en Cutral Co

Estaba internado en el hospital de Cutral Co y Huincul.

Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri murió este viernes 3 de julio de 2026 en Cutral Co. Estaba internado en el hospital de Complejidad Media y se confirmó su deceso esta mañana.

Patuco, el apodo por el que todos lo conocían -muchos no sabían su nombre- tuvo una larga militancia política en el Movimiento Popular Neuquino, partido del que llegó a ser concejal en el período 2003 – 2007 en Cutral Co.

En ese período la presidencia la ocupaba Mario Turrado (Alianza), junto a Carlos Aroca (Alianza), Osvaldo Gutiérrez (MPN), Mabel Durán (Alianza), Vanina Cordi que renunció a la banca y fue reemplazada por Mario Malla (MPN), Ernesto Jote Figueroa (FyPN), Patricio Macaya (MUN), Haydee Ocejo (Alianza) que fue reemplazada por Héctor Fernández.

Sin embargo, su actividad comunitaria fue la que lo marcó desde siempre en el barrio Pampa. Estuvo 25 años en esa barriada donde peleaba a diario para mantener las actividades y darle contención a las y los vecinos que llegaban a solicitar ayuda.

No solo a los de su barrio sino que acunó también a los de otros lugares y a los viajeros o mochileros a quienes conocía cuando su trabajo como empleado municipal lo llevó a cumplir las tareas en la terminal de ómnibus.

Antes de dejar la sede comunitaria, en 2022, Cutral Co al Instante reflejó la despedida del espacio donde pasaba varias horas al día. Los cuadros que reflejaban su encuentro con dirigentes y funcionarios del MPN, se observaban en sus paredes. Esas mismas imágenes marcaban el paso de la historia del partido provincial al que siempre militó.

En el último tramo de su vida -2023- también participó como candidato por el FSPD, una lista colectora. Luego fue designado en la oficina de Tierras. Sin embargo, el progresivo deterioro en su salud lo hizo alejarse de la actividad pública.

Patuco era paciente con diabetes y su cuadro se complejizó con un ACV que sufrió y lo llevó a ser internado en las últimas horas.

Esta mañana se confirmó su deceso. Desde Cutral Co al Instante enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares, amigos y conocidos ante su pérdida.

Te dejamos acá una nota que repasa su actividad: https://www.cutralcoalinstante.com/2022/04/23/cutral-co-asi-paso-patuco-quininiri-sus-ultimos-dias-como-presidente-del-barrio-pampa/