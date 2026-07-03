Incautan 170 dosis de cocaína y un arma en el barrio Nehuen Che

Fue en dos viviendas que funcionaban como kiosco narco. Las personas involucradas fueron demoradas para la notificación del inicio de la causa

La policía Antinarcóticos de Cutral Co identificó dos viviendas que se utilizaban para la venta de cocaína, gracias a una denuncia anónima en la página de la Fiscalía.

En la denuncia se identificaba una vivienda, que la policía ubicó rápidamente. Y tras unos días de vigilancia, identificaron a una segunda casa, que tenía comunicación con la anterior.

Se realizó una investigación, se registraron los movimientos en las dos viviendas, con autorización de la fiscalía única a cargo de Gastón Liotard. Finalmente se realizaron dos allanamientos simultáneos en los que encontraron 170 dosis de cocaína, más de un millón de pesos en efectivo y un arma calibre 22.

Se tuvo que utilizar la fuerza pública para vencer el enrejado que utilizaban como resguardo, con intervención del grupo GEOP de Cutral Co. Además hubo colaboración de Antinarcóticos del Pehuen (Zapala) y del Comando Radioeléctrico.