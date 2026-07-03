Atropellan una persona en la ruta 22, tuvo que ser asistida por el SIEN

Un incidente vial ocurrió en la noche del jueves en cercanías de la estatuta “Última Cena”, sobre la ruta nacional 22.
Según testigos, una persona fue atropellada por un vehículo que no se detuvo a brindarle asistencia. Se trataría de un joven, pero ello no pudo ser confirmado por este medio.
Si se supo que acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias SIEN para su traslado a la guardia del hospital, donde fue asistido.
Intervino el personal de la División Tránsito de Plaza Huincul y también del Comando Radioeléctrico, para la primera respuesta. Se determinará las circunstancias en las que ocurrió el incidente.