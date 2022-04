Tras 25 años, el viernes fue el último día de Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri como vecinalista en el barrio Pampa. Pasó los últimos días recolectando membrillos en la casa de una vecina, para donarlos entre los más necesitados.

A lo largo de la semana fue quitando, uno a uno, los cuadros que marcaban la historia de su paso por la sede. Su militancia en el MPN, su trabajo con las organizaciones sociales, muchas de las acciones quedaron plasmados en cuadros, afiches y fotos que bajó, uno a uno.

“En el 2011, cuando nadie quería estar, yo estuve”, dijo Patuco sobre la foto

“Son muchos años que pase acá, la mitad de mi vida, ayudando al que más pude, por ahí no llegué a todos los vecinos pero creo que la mayoría recibió una mano mía”, dijo Patuco en una entrevista con Eduardo Urra y contó “estoy con tristeza porque me voy, es doloroso, es una despedida que me duele porque voy a extrañar”.

Pero consideró que su ciclo estaba cumplido y que las puertas estaban abiertas “para que puedan participar otros jóvenes”. Sobre las elecciones del domingo dijo “espero que se acerquen muchos vecinos a votar y que todo sea en paz, que gane la mejor propuesta”.