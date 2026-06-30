Trasladaron en vuelo sanitario a un operario de Vaca Muerta

Luego de sufrir un accidente laboral que le provocó un aplastamiento en la mano derecha.

Un operario que se desempeñaba en el yacimiento Los Toldos, en la formación Vaca Muerta, fue trasladado de urgencia mediante un vuelo sanitario hacia la ciudad de Neuquén luego de sufrir un accidente laboral que le provocó un aplastamiento en la mano derecha.

El operativo fue informado por la Municipalidad de Rincón de los Sauces, que detalló que la activación del vuelo sanitario fue solicitada por la empresa Techint y contó con la intervención de Defensa Civil.

El trabajador fue trasladado inicialmente por el servicio de emergencias Synergy hasta el aeroclub de Rincón de los Sauces, donde, tras ser estabilizado, fue derivado por vía aérea a un centro de mayor complejidad en la capital neuquina.

Durante el procedimiento, se realizaron las tareas preventivas correspondientes durante la carga de combustible y el traspaso del paciente a la aeronave. Del operativo participaron de manera coordinada Defensa Civil, Personal Policial, Tránsito Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes garantizaron la seguridad en cada etapa del traslado.

El servicio de transporte aéreo sanitario

El vuelo se realizó mediante el Servicio de Transporte Aéreo Sanitario (STAS), un sistema inaugurado en septiembre de 2023 con el objetivo de reducir los tiempos de evacuación y brindar traslados de alta complejidad para trabajadores de la industria hidrocarburífera.

La incorporación del helicóptero fue posible gracias a un consorcio integrado por las operadoras YPF, PAE, Vista, Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía. El servicio está destinado exclusivamente a trabajadores de estas compañías y es operado por la empresa Modena.

La aeronave posee equipamiento similar al utilizado por las unidades del SAME de Buenos Aires y tiene capacidad para trasladar hasta dos pacientes de alta complejidad por vuelo.