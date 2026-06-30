Hay gran presencia policial en el CPEM N° 6 de Cutral Co por un herido

Una fuerte presencia policial se registró este martes por la tarde en inmediaciones del CPEM N° 6 de Cutral Co, tras una situación que generó la salida preventiva de los estudiantes del establecimiento educativo.
De acuerdo a los primeros datos extraoficiales, el hecho habría ocurrido pasadas las 14 horas, momento en el que se activó un operativo que incluyó la intervención de fuerzas de seguridad en el lugar y el retiro organizado de alumnos del edificio escolar.
Si bien por el momento no hay información oficial confirmada por parte de autoridades policiales, circulan versiones que indican la posible existencia de un menor herido en su brazo izquierdo, aunque este dato no ha sido corroborado oficialmente.