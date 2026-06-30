Derrota de Perfora en Santa Rosa por la Liga Federal de Básquet

Los de Huincul dominaron el encuentro pero terminó siendo derrota

El equipo de Plaza Huincul tuvo un buen arranque pero sobre el final se llenó de faltas perdiendo a tres titulares. El partido terminó en suplementario con victoria para All Boys de Santa Rosa, La Pampa.

Los dirigidos por Fernando Claris tuvieron un gran arranque, dominando en defensa y siendo contundentes en ataque llegando a estar por 15 puntos de ventaja a falta de 5 minutos para el cierre.

Sobre el final del tiempo regular, All Boys recortó distancias y el partido terminó igualado en 89 puntos. En el tiempo extra, el local fue contundente y cerró el encuentro ganando por 99 a 91.

La vuelta se juega en el Oscar Piti Claris el día sábado, donde Pérfora buscará ganar el segundo encuentro y estirar la serie al tercer partido.