Derrota de Perfora en Santa Rosa por la Liga Federal de Básquet

El equipo de Plaza Huincul tuvo un buen arranque pero sobre el final se llenó de faltas perdiendo a tres titulares. El partido terminó en suplementario con victoria para All Boys de Santa Rosa, La Pampa.
Los dirigidos por Fernando Claris tuvieron un gran arranque, dominando en defensa y siendo contundentes en ataque llegando a estar por 15 puntos de ventaja a falta de 5 minutos para el cierre.
Sobre el final del tiempo regular, All Boys recortó distancias y el partido terminó igualado en 89 puntos. En el tiempo extra, el local fue contundente y cerró el encuentro ganando por 99 a 91.
La vuelta se juega en el Oscar Piti Claris el día sábado, donde Pérfora buscará ganar el segundo encuentro y estirar la serie al tercer partido.