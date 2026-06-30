Cutral Co: implementan nuevos cortes de tránsito

Por el avance de la obra de desagües pluviales

La Municipalidad de Cutral Co informó que, debido al avance de la obra correspondiente al Plan de Desagües Pluviales, desde este martes 30 de junio se implementarán nuevos cortes de tránsito en el sector donde se desarrollan los trabajos.

Desde la secretaría de Obras Públicas indicaron que esta nueva etapa de la obra se concentrará sobre las calles Alem y La Pampa, motivo por el cual será necesario modificar la circulación vehicular en esa zona.

No obstante, se aclaró que el operativo fue planificado para mantener habilitado el giro desde calle Alem hacia Olascoaga, con el objetivo de facilitar el tránsito y minimizar las demoras para quienes circulan por el sector.

El municipio difundió un plano para identificar las áreas afectadas por la intervención:

🔴 En color rojo se indican los cortes de tránsito que ya se encuentran vigentes.

🟠 En color naranja se señalan los nuevos cortes que comenzaron a regir desde el 30 de junio.

Las autoridades solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva instalada en la zona y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas para contribuir al normal desarrollo de la obra y garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de quienes transitan por el lugar.