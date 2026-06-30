Avances en infraestructura y servicios en el barrio Pueblo Nuevo

Remodelaron la cocina y se aproxima la cancha de fútbol

La presidenta del barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co, Erika Matus, informó sobre el inicio de las obras para la construcción de una cancha de césped sintético en un predio ubicado frente al CPEM 51.

El espacio estará destinado a la práctica de fútbol y hockey, y podrá ser utilizado tanto por la comunidad como por los estudiantes del establecimiento educativo cercano.

En materia de infraestructura, el sector cuenta con servicios de agua, red cloacal e iluminación completa. El asfalto alcanza actualmente el 80% del barrio, mientras se realizan gestiones para pavimentar las cuadras restantes. Respecto a la red de gas, solo resta la conexión en una manzana, trámite que ya se encuentra en curso.

Asimismo, se confirmó la ampliación de la cocina en la sede comunitaria, obra que fue entregada formalmente en la jornada de ayer. Esta mejora busca ofrecer un espacio de espera para los padres de los niños que asisten a los talleres de la sede. La oferta de actividades en el lugar incluye clases de reciclado, tejido, yoga, pilates, fotografía, teclado y pintura.