Alejandro Díaz: “nos quedan seis finales”

El goleador cumplió su tarea con un triplete que dejó a Alianza más puntero

Alianza de Cutral Co marcha puntero en el torneo oficial de Lifune pero tras un empate y una derrota, la distancia con sus perseguidores se había acortado, pero se recuperó el fin de semana con una goleada ante Pacífico.

Uno de los artífices del triunfo fue el goleador Alejandro Díaz, que convirtió por tres y recobró la confianza.

En una entrevista con 299 Deportes, Díaz aseguró “trabajamos bien durante toda la semana, lo fundamental es mantenernos tranquilos”.

Y consideró que todos los partidos que restan “son todas finales, las tenemos que jugar como se juegan las finales, vamos por todo”.

Alianza tiene que jugar con los escoltas en condición de visitante, con San Patricio Del Chañar (que tiene varios jugadores suspendidos y se quedó sin DT) y el clásico ante Petrolero Argentino.

Con el triunfo ante Pacífico, Alianza quedó a cinco puntos de El Chañar y a seis puntos de Petrolero.