Invitan a actividades de vacaciones de invierno en el barrio Parque Este

El cronograma comenzará el martes 14 de julio

Durante el receso invernal, la sede barrio Parque Este organizará una serie de jornadas recreativas destinadas a niños y niñas, con actividades pensadas para fomentar la creatividad, el juego y la integración.

El cronograma comenzará el martes 14 de julio con una actividad de creación de masas, donde los participantes podrán experimentar con slime, masa de sal y arena kinética. Luego, el jueves 16, se realizará una tarde de cocina dedicada a la preparación de galletitas y trufas.

Las actividades continuarán el martes 21 con una jornada de manualidades, que incluirá la elaboración de juegos de mesa y cofres confeccionados con palitos de helado. Finalmente, el jueves 23 se llevará a cabo una tarde de cine para cerrar el ciclo recreativo.

Para consultas e información, los interesados pueden comunicarse al 299 588 2157.