Invitan a actividades de vacaciones de invierno en el barrio Parque Este

Durante el receso invernal, la sede barrio Parque Este organizará una serie de jornadas recreativas destinadas a niños y niñas, con actividades pensadas para fomentar la creatividad, el juego y la integración.
El cronograma comenzará el martes 14 de julio con una actividad de creación de masas, donde los participantes podrán experimentar con slime, masa de sal y arena kinética. Luego, el jueves 16, se realizará una tarde de cocina dedicada a la preparación de galletitas y trufas.
Las actividades continuarán el martes 21 con una jornada de manualidades, que incluirá la elaboración de juegos de mesa y cofres confeccionados con palitos de helado. Finalmente, el jueves 23 se llevará a cabo una tarde de cine para cerrar el ciclo recreativo.
Para consultas e información, los interesados pueden comunicarse al 299 588 2157.