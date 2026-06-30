Incendio vehicular en Ruta 22: trabaja una dotación de Bomberos de Plaza Huincul

En el tramo que une la región con Neuquén.

Este martes, pasadas las 16:30 horas, se registró el incendio de un vehículo sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une la región con Neuquén.

De acuerdo a la información brindada por Bomberos de Plaza Huincul, una dotación fue despachada de inmediato hacia el lugar tras recibir el aviso de emergencia, con el objetivo de controlar las llamas y asegurar la zona.

El siniestro se produjo sobre la traza de la Ruta Nacional 22, lo que generó la intervención de los equipos de emergencia y posibles complicaciones momentáneas en la circulación vehicular.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el incendio ni sobre la existencia de personas lesionadas.