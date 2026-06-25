Queremos felicitar a Agustina Albaiceta

En el día del psicólogo social

En el día del Psicólogo Social, ya que no solo es una profesional que se interesa en los vínculos e incluir a las personas en la sociedad, sino que como buena escorpiana investiga cómo intervenir en los grupos, organizaciones y comunidades para ejercer su profesión, la que fue perfeccionando.

Sin descuidar a su familia, cuando está a tu alcance se preocupas por la comunicación, vínculos, conflictos, equipos y proyectos de grupos humanos de su conocimiento a los que pueda asistir desde su profesión, a la que ama.-

Siempre tiene respuestas y resolución a los problemas de comunicación, rivalidades y conflictos que surgen de forma natural, cuando los seres humanos se unen para realizar tareas comunes.

Estamos orgullosos de los que sos como profesional y como persona en esta difícil sociedad.-Feliz Día – Te amamos – TODA TU FAMILIA, Papá, Mamá, Hermanos, Abuelos, Tíos, Esposo e Hijos.