Proyecto GNL: La UTN -FRN y la cámara de comerciantes respaldaron la iniciativa

Emitieron comunicados donde analizan las circunstancias de la propuesta.

Antes de que la Legislatura de Neuquén apruebe el proyecto de desarrollo de GNL remitido desde el Ejecutivo provincial, diferentes estamentos emitieron sus posturas a favor de la iniciativa.

La casa de altos estudios -UTN -FRN- analizó el desarrollo de la iniciativa, en particular por su potencial para fortalecer las capacidades técnicas, productivas, científicas y tecnológicas asociadas a Vaca Muerta y al desarrollo energético de la región.

Después de analizar el contexto, se remarcó el apoyo institucional a “toda iniciativa que, en el marco de las evaluaciones técnicas, ambientales, normativas y de seguridad que correspondan, promueva el desarrollo responsable del GNL, fortalezca el ecosistema energético de Vaca Muerta y reconozca el valor estratégico de la comarca Plaza Huincul – Cutral Co en esta nueva etapa”.

Luego reafirmaron el compromiso con la formación de profesionales de excelencia, la producción de conocimiento aplicado, la vinculación tecnológica y el desarrollo social y productivo de la región. “Convencidos de que la articulación entre educación, ciencia, tecnología e industria constituye un factor esencial para el futuro energético de Neuquén y de la Argentina”, concluyeron el documento la secretaria académica, Patricia González y el decano Pablo Liscovsky.

Antes señalaron que desde una perspectiva estrictamente universitaria, académica y tecnológica, el GNL “representa una nueva etapa en la cadena de valor del gas natural, caracterizada por procesos industriales de alta complejidad, infraestructura especializada, altos estándares de seguridad, control ambiental, automatización, logística avanzada, operación de sistemas críticos y demanda creciente de recursos humanos calificados”.

La posible vinculación territorial del proyecto con la comarca Plaza Huincul – Cutral Co adquiere una relevancia particular. “Se trata de localidades con una profunda trayectoria hidrocarburífera, con experiencia acumulada en servicios industriales, conocimiento técnico, identidad energética y una ubicación estratégica dentro del entramado productivo de la provincia”.

Para la UTN – FRN la participación en esta nueva etapa peude contribuir a “fortalecer un polo regional de capacidades aplicadas al sector energético”. A la vez, se indicó que proyectos de esta magnitud “requieren una articulación sostenida entre el Estado, las empresas, las universidades, los centros de investigación, las instituciones educativas, los trabajadores, las pymes proveedoras y las comunidades locales”.

Desde la misión institucional, la UTN – FRN entiende que el desafío no se limita a la producción de energía, sino que comprende la preparación de profesionales, técnicos y especialistas capaces de intervenir en sistemas cada vez más complejos.

“La ingeniería, la automatización, la transformación digital, la inteligencia artificial, la instrumentación, el mantenimiento industrial, la gestión de activos, la logística, la seguridad de procesos, el cuidado ambiental y la gestión de proyectos serán áreas decisivas para acompañar responsablemente esta etapa”, se detalló.

Asimismo, el desarrollo del GNL puede constituir una oportunidad para ampliar la investigación aplicada, fortalecer laboratorios, promover prácticas profesionales, impulsar programas de capacitación continua y generar proyectos conjuntos entre la universidad y el sector productivo.

La participación del sistema universitario resulta fundamental para consolidar capacidades locales y contribuir a que la región no sea solamente proveedora de recursos, sino también generadora de conocimiento, tecnología y talento especializado.

En Cutral Co, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo expresó su apoyo al considerar que es una “una iniciativa estratégica de gran relevancia para el desarrollo económico, productivo y energético de la zona”.

Se agregó que la institución “acompaña a YPF y a la provincia del Neuquén en la concreción de esta iniciativa”. Más adelante, en el comunicado agregaron que “la materialización del proyecto GNL aportará beneficios significativos para la comunidad, impulsando el progreso económico, la creación de oportunidades y una mejor calidad de vida para los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul”.