Precio del barril de petróleo: ¿qué piensan los analistas para 2027?

Las huellas que dejó el conflicto en Medio Oriente hacen pensar que se mantendrá alto en los próximos meses

Aunque la situación bélica, la guerra, entre Irán y Estados Unidos se supere, el daño que dejó es grande. Todavía hay disputas por el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz y la confianza está rota.

Con acuerdo firmado entre los gobiernos en guerra, el precio de referencia Brent para el barril de petróleo bajó considerablemente pero hay analistas que piensan que podría subir en el mediano plazo y definitivamente no ven un precio cercano a los 60 dólares como antes de la guerra.

La empresa Argus, dedicada al análisis de mercado de energía y commodities, asegura que podría rondar los 86 dólares el Brent para 2027. Los motivos principales es que los clientes asiáticos de Medio Oriente tardarían en recuperar la confianza en el producto, luego de que llegaran a pagar 190 dólares el barril con precio de referencia Dubai además del corte en el suministro que obligó incluso a frenar refinerías.

Y porque la guerra dejó su huella destructiva en instalaciones clave que deberán ser reparadas, con el costo en recursos y tiempo que ello significa. Y finalmente, también deberán recuperarse los stocks utilizados durante el conflicto.

Un precio alto del barril de petróleo beneficia a Argentina como exportador pero complica la inflación porque no es probable que baje el precio de los combustibles en el corto plazo.

El tema se abordó en las 2° Jornadas de Midstream que organizó el IAPG Comahue en Neuquén capital.