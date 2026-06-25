Plaza Huincul: están abiertas las inscripciones para capacitaciones y actividades de invierno

Egresan 500 personas y realizarán actividades en vacaciones de invierno

La subsecretaria de capacitación de Plaza Huincul, Soledad Almendra, informó sobre la apertura de nuevas instancias de formación y el cronograma de actividades para el próximo mes.

El área registrará un total de 500 egresados al finalizar el primer cuatrimestre, cuyo acto oficial será el 18 de julio. Entre los graduados se encuentran 30 personas que completaron el secundario a distancia.

Asimismo, la institución recibe proyectos educativos de profesionales interesados en dictar capacitaciones. El plazo de entrega vence el 15 de julio para iniciar la planificación del segundo cuatrimestre a partir del día 20 del mismo mes. El lanzamiento de los nuevos cursos se comunicará a través de redes sociales en esa misma fecha.

Actividades para el receso invernal Durante las vacaciones de invierno, la subsecretaría funcionará como sede de las colonias tecnológicas de nivel inicial, organizadas por el Ministerio de Educación. Las familias que deseen participar deben realizar la inscripción a través de la página oficial del Ministerio.