Plaza Huincul impulsa una campaña para alentar a la Selección Argentina

Quienes participen deberán etiquetar las redes oficiales de la subsecretaría y formarán parte del sorteo de una bandera argentina.

Institucionales de Plaza Huincul lanzó una propuesta destinada a acompañar a la Selección Argentina y fomentar la participación de la comunidad en la previa de los próximos compromisos deportivos.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a compartir una foto alentando al seleccionado nacional, utilizando camisetas, banderas, gorros u otros elementos con los colores celeste y blanco. Quienes participen deberán etiquetar las redes oficiales de la subsecretaría y formarán parte del sorteo de una bandera argentina.

Desde el área informaron que las publicaciones pueden realizarse a través de Instagram en “institucionalesphsubsecretaria” y en Facebook en “Institucionales Plaza Huincul”, utilizando además el hashtag #quierolabanderadelasubse.