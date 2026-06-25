Plaza Huincul: bomberos trabajan en un escape de gas en Central

Ocurrió alrededor de las 13 de hoy.

Un escape de gas que se presume ocurrió como consecuencia de la rotura de una cañería provocó susto en los vecinos de las calles Benito Ortiz en inmediaciones a Hugo del Carril.

Desde el cuartel huinculense se informó que una dotación fue convocada al lugar una vez que se produjo el incidente. Se organizaba la posible evacuación de las familias de la cuadra hasta que se haga el control de la fuga.

Al lugar también fueron llamados el personal de Camuzzi Gas del Sur y de Policía y otras dependencias para colaborar en el hecho que se registró alrededor de las 13.