Neuquén recibirá la Copa Davis en septiembre

Lo anunció la Asociación Argentina de Tenis en sus redes sociales

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó que la ciudad de Neuquén será la sede de la próxima serie de la Copa Davis. El evento se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en las instalaciones del Estadio Ruca Che.

En esta instancia, el equipo de Argentina se enfrentará a Turquía en una serie correspondiente al Grupo Mundial I. El formato de la competencia establece una definición al mejor de tres partidos, distribuidos en dos encuentros de singles y uno de dobles.

El conjunto que resulte ganador obtendrá el pase a los play-offs de clasificación del año siguiente, mientras que el equipo derrotado descenderá al Grupo Mundial II.

Esta presentación marca la primera vez que el torneo se disputa en la capital neuquina. Según la información oficial, la gestión del evento se realiza mediante la colaboración entre el gobierno provincial y la captación de financiamiento privado para cubrir los costos de organización. Próximamente se comunicarán los detalles referidos a la venta de entradas para el público.