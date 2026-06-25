Las Lajas: hacían control de autos y encontraron marihuana

Fue el miércoles.

En un operativo de control vehicular que se concretó en Las Lajas, la Policía detectó la presencia de marihuana.

Según se informó, la tarea la llevaba adelante el personal de la división Tránsito Rural Las Lajas, el miércoles 24 de junio.

Como resultado de uno de los controles realizados en la intersección de avenida Roca e Islas Malvinas, personal policial detectó la presencia de sustancias compatibles con estupefacientes en un vehículo particular, por lo que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención a la autoridad judicial competente.

El procedimiento finalizó con el secuestro 6,8 gramos de flores de cannabis y elementos vinculados a su consumo, además de la notificación de imputación a la persona involucrada.

Asimismo, el rodado fue secuestrado preventivamente por infracciones constatadas durante el operativo.

Durante el operativo, se trabajó de manera articulada con otras instituciones de seguridad con presencia en la región, entre ellas Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de acciones conjuntas orientadas a la prevención del delito y al resguardo de la comunidad