Invitan a misa de bendición de enfermos en Plaza Huincul

Es en la capilla Divina Misericordia, ubicada en barrio Norte.

La capilla Divina Misericordia, ubicada en barrio Norte, invita a los fieles y vecinos a participar de una jornada especial de fe y oración con motivo de la misa de bendición y unción de los enfermos, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de junio.

Las actividades comenzarán a las 17:30 horas con un espacio de alabanzas y preparación espiritual, mientras que a las 18:00 horas se celebrará la santa misa, donde se administrará el sacramento de la unción de los enfermos, destinado a brindar consuelo, fortaleza y esperanza a quienes atraviesan problemas de salud o momentos difíciles.