Femicidio en Kilka: quedó conformado el jurado popular que juzgará el caso

El juicio por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández comenzará el próximo lunes 29 de junio

El juicio por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández comenzará el próximo lunes 29 de junio y ya cuenta con el jurado popular que tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no del único acusado, identificado como A.R.R.

La conformación del jurado se concretó este miércoles durante una audiencia realizada en la ciudad de Zapala, donde las partes llevaron adelante el proceso de selección previsto por la Ley de Juicio por Jurados. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez.

Durante la jornada, los ciudadanos convocados respondieron preguntas de las partes y se aplicaron las recusaciones contempladas por la normativa vigente. Como resultado, quedó integrado un jurado compuesto por 16 personas, distribuidas en igualdad de género: ocho mujeres y ocho hombres. Doce de ellos actuarán como titulares y cuatro como suplentes.

El debate oral será dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz y se extenderá durante cinco jornadas consecutivas. De cumplirse el cronograma previsto, el veredicto podría conocerse el próximo viernes.

La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal atribuye a A.R.R. el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, figura contemplada en los incisos primero y onceavo del artículo 80 del Código Penal.

El hecho investigado

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el femicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre las localidades de Villa Pehuenia y Zapala.

La investigación sostiene que, tras una discusión y una serie de agresiones, el acusado condujo una camioneta hasta las inmediaciones del puente de Kilka y la precipitó por un barranco con la víctima en su interior. Como consecuencia del impacto y las lesiones sufridas, Mabel Rosana López Fernández perdió la vida.

Además, la acusación indica que antes de la caída del vehículo dos personas que también viajaban en la camioneta fueron obligadas a descender, quedando fuera del rodado momentos antes del hecho fatal.

Con el jurado ya conformado, el caso ingresará la próxima semana en su etapa decisiva, cuando se presenten los testimonios, pericias y demás elementos probatorios que permitirán determinar la responsabilidad penal del imputado en uno de los casos de violencia de género que más conmoción generó en la región.