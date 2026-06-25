Barrio Parque Oeste: Campaña para el mini gimnasio y nuevas normas en la sede

Recaudan fondos para arreglar el piso del gimnasio y tiene nuevas normas para la sede

La comisión directiva del Barrio Parque Oeste de Cutral Có, encabezada por su presidenta Marité Almendra, anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos y cambios en el reglamento de uso de las instalaciones comunitarias.

La institución lanzó la iniciativa para costear la mano de obra necesaria para la reparación y pintura del piso del mini gimnasio. Según los términos del proyecto, el municipio provee los materiales, mientras que la comisión se encarga de los costos de ejecución.

La superficie a intervenir es de aproximadamente 45 metros cuadrados. Los vecinos pueden colaborar mediante aportes simbólicos con los siguientes valores:

Medio metro: $30.000.

Un metro: $60.000.

Dos metros: $100.000.

Las personas que participen de la donación serán integradas en un mural de agradecimiento que se ubicará en una de las paredes del mini gimnasio al finalizar la obra. Los aportes se reciben a través del alias barrioparqueoeste.25.

Almendra informó que el Salón de Usos Múltiples (SUM) ya no se facilitará para eventos de carácter personal o familiar, como cumpleaños, bautismos o casamientos. La decisión busca preservar el estado del salón y de la cancha de césped sintético, además de priorizar el espacio para actividades institucionales. El salón quedará destinado exclusivamente a talleres y eventos de la comunidad.

La sede mantiene una oferta de actividades anuales que incluye clases de costura, baile, cardio y calistenia. Las nuevas propuestas y cronogramas se publican regularmente en las redes sociales de la comisión y en la cartelería del edificio. Para realizar consultas, la organización dispone del número de WhatsApp +54 9 299 528-9041.