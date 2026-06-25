Cutral Co: dictarán un taller gratuito de primeros auxilios

En el barrio Parque Oeste

Los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de capacitarse en conocimientos básicos de primeros auxilios a través de un taller que se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 15:30 horas en la biblioteca Popular María Elena de Lastra, ubicada en calle Nahuel Huapi 110, barrio Parque Oeste de Cutral Co.

La capacitación estará a cargo de personal de enfermería de guardia del hospital Complejidad VI de Plaza Huincul y Cutral Co, quienes brindarán herramientas prácticas para actuar ante situaciones de emergencia y asistir correctamente a una persona hasta la llegada de profesionales de la salud.