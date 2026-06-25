Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más intensas se darán hacia la noche a 75 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 9° Centígrados y la mínima de 5° hacia la noche.

El viento se presentará del este a 17 kilómetros con ráfagas de 17kilómetros en el día; para la noche, rotará al noroeste a 29 kilómetros con ráfagas de 75 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y para la noche se pronostica parcialmente nublado y ventoso.

Para el viernes la temperatura es de 12° Centígrados y la mínima estimada en los 2° bajo cero.